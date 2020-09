Si intitola “Le tue corna”, il singolo d’esordio di Ylenia Roma, artista andriese che stupisce il web con un brano dal nome forte e inaspettato, e da subito apprezzato. «Il mio primo singolo! Da bambina ho sempre sognato una canzone mia, e quando cantavo davanti allo specchio ci pensavo e mi emozionavo così tanto che piangevo», spiega entusiasta Ylenia, che per il suo debutto ha voluto una canzone che fosse d’attualità e insieme ironica. «L’ironia nella vita per me è importante, e poi il tema del tradimento è sempre attuale: Letizia, autrice del testo, è stata bravissima a centrare la mia idea», continua l’interprete di un singolo nato senza fretta, lasciando che tutto maturasse in modo naturale, negli anni.

Importante il gruppo di lavoro che l’ha sostenuta, e che Roma ricorda così sul suo profilo Facebook: «Voglio ringraziare Nico Lahs e Franco Loporchio dell’Acustic Sound Studio perché sono stati in grado di capire esattamente ciò che volevo. Un ringraziamento particolare anche a Lino De Nicolò, a Kekko Di Michele, a tutta la produzione Panda ADV e alle comparse, per la realizzazione del videoclip. Grazie ancora agli sponsors che hanno creduto nel mio progetto, da PensoBio Shop nella persona di Nunzia Sgarra che ha curato il make-up, ad Agresti fino ad arrivare a Civico 34 Abbigliamento & Calzature uomo-donna e al suo bellissimo outfit».

Un progetto complesso quindi, ricco di collaborazioni e partecipazioni, in cui ogni aspetto risulta curato nel dettaglio, a sostenere la notevole presenza scenica di Ylenia Roma, che nel video appare dominare la scena e i diversi contesti con una tangibile naturalezza. «Per me il corpo è parte dell’interpretazione, espressione di ciò che voglio dire. Attraverso il corpo trasmetto i miei pensieri e le mie emozioni. Quando canto interpreto il testo e lo faccio con tutta me stessa. Il corpo diventa allora un sostegno per la voce, tutti i muscoli e tutte le energie vengono messi insieme per il canto», spiega la cantante pugliese, legata alla musica sin da piccola: una culla in cui ritrovarsi e coltivare la parte più creativa di sé.

La formazione, che per lei è sempre in divenire, parte dallo studio privato del canto, passando per gli spettacoli e le esperienze dal vivo. Maestri, insieme ai musicisti, collaboratori e managers, il palco e il confronto col pubblico, grazie a cui acquisisce sempre maggiore sicurezza, necessaria anche all’armonia e alla spontaneità dimostrate proprio nel suo primo videoclip.

Scritto tre anni fa, Le tue corna vede il testo della cantautrice barlettana Letizia Maria Antonia Vaccariello, in arte Biancospino, e la melodia del cantautore sanseverese Nazario Tartaglione, che accolgono un arrangiamento indie dance e sonorità anni ’90 che ben sostengono i colori della voce e l’energia della composizione, contribuendo ad un mix di groove e vocalità che il testo pungente e irriverente contribuisce a fondere in un irresistibile sound radio, regalando al pubblico un vero e proprio tormentone made in Puglia, capace di raccogliere in pochi giorni migliaia di visualizzazioni. Un primo passo per il percorso artisitico di un giovane talento e una promessa della canzone italiana, che dai social aggiunge «Ringrazio inoltre il Demodè Club e il Paradiso dei giovani per aver messo a disposizione le loro location straordinarie. Ma un ringraziamento speciale lo voglio fare soprattutto al mio team di lavoro, senza di loro veramente ogni sacrificio sarebbe stato vano! Grazie Leonardo Baldini, Grazie Roberta Piccarreta, Grazie Cristina Serraro!» conclude Ylenia Roma, presente su Instagram con pagina dedicata.