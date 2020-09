Definisce la provincia di Barletta-Andria-Trani «un territorio effervescente» che gestirà facendo leva «sulla sua esperienza pregressa in Calabria sperando che quel poco che ho imparato possa essermi utile per condividerlo con chi mi affiancherà in questo lavoro di squadra che faremo insieme». Roberto Pellicone, ex questore di Isernia ed ex vice questore a Crotone e Reggio Calabria, da oggi ha «l’incarico di coordinare sotto il profilo logistico e organizzativo tutte le attività che consentiranno la nascita della questura di Barletta Andria Trani» e ha per questo voluto incontrare la stampa ad Andria in via Indipendenza, strada che ospiterà la questura.

Pellicone ha ringraziato «il capo della polizia il prefetto Franco Gabrielli, per avermi dato questa opportunità che è una sfida molto importante che io accetterò con grande impegno e determinazione, con l’aiuto della squadra che mi supporterà in questo compito». In attesa della realizzazione della questura roderà «la macchina organizzativa affinché sia pronta per partire nel più breve tempo possibile». «In quest’arco temporale fino a quando non avrò l’incarico di questore – ha continuato – osserverò il territorio per capirne le dinamiche». In assenza di un immobile, Pellicone non sa dove andrà «fisicamente» ma «vedrò di trovare una collocazione che mi consenta di trovare di seguire la situazione».