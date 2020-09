La città di Andria è destinataria di un finanziamento di 670mila euro per lavori di adeguamento alle normative anti covid-19 all’interno degli istituti scolastici. Il contibuto concesso dal Ministero dell’Istruzione dopo un avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Con la delibera commissariale numero 124 è stato accertato il via libera ministeriale. Nella stessa delibera sono specificati anche gli interventi che saranno effettuati su diversi istituti cittadini, per la precisione 13 plessi di competenza comunale e dunque di scuole materne, primarie e secondarie di primo grado.

Gli interventi riguarderanno diverse opere tra cui in particolare la realizzazione di nuove aule ricavate o dall’installazione di pareti divisorie insonorizzate o dall’abbattimento di pareti esistenti per realizzare delle aule più capienti. Tra gli altri interventi anche sostituzioni di infissi per permettere una più facile aerazione dei locali.

Dopo il via libera del finanziamento ora la palla passa al settore Lavori Pubblici che dovrà predisporre le schede progettuali da approvare e poi realizzare in modo rapido per consentire una tranquilla ripresa dell’anno scolastico negli istituti comunali andriesi.