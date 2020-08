La Federazione nazionale ha pubblicato la composizione dei gironi confermando i criteri decisi con l’inserimento di 10 squadre pugliesi compresa la Florigel Andria e una abruzzese. Lasciando, al momento, non definiti i criteri per le retrocessioni, promozioni e l’espletamento dei campionati under obbligatori per le squadre che disputano i campionati nazionali, pur avendo già fissato l’inizio del campionato per il 7 e 8 novembre.

L’incertezza perdura, considerato che le attività giovanili si svolgono all’interno delle palestre scolastiche, costringe i sodalizi a ritardare l’inizio delle attività creando non pochi problemi all’organizzazione della stagione agonistica.

La Pallavolo Andria sta affrontando la situazione consapevole di non poter attendere ancora i tempi burocratici ed ha iniziato il lavoro di organizzazione definendo lo staff tecnico che guiderà la rosa degli atleti, in via di definizione, nella preparazione atletica e nel campionato nazionale di serie B. La Dirigenza ha chiamato a guidare la prima squadra il tecnico Antonio Pepe, già pilastro portante della compagine andriese, prima come atleta per ben 7 stagioni e successivamente quale allenatore nella stagione 18/19 conclusasi con la riconferma della categoria. Ad affiancare mister Pepe ci sarà ancora mister Dino Galeandro persona squisita e dalle grandi doti umane, chioccia per gli atleti della Pallavolo Andria. Completa lo staff la riconferma del preparatore Marco Lepore giovane professionista ma di grande esperienza.

«L’avvio dell’organizzazione della stagione – ci dice il Direttore Generale Agostino Paradies – è stato possibile grazie alla rinnovata fiducia degli sponsor che hanno scelto di sostenere, seppur nelle difficoltà date dal momento, le attività della Pallavolo Andria. Un ringraziamento particolare alla Florigel che per il quarto anno sosterrà la Pallavolo Andria denominando la squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie B. Per garantire l’attività giovanili siamo al lavoro per trovare una soluzione che permetta l’utilizzo delle strutture compatibilmente con le linee guida Covid della Federazione e le indicazioni dei ministeri competenti».

Nei prossimi giorni lo staff tecnico definirà il programma e il calendario della preparazione atletica che avverrà in luoghi all’aperto in attesa di poter utilizzare le strutture pubbliche (polivalente, palestre scolastiche, ecc.). La situazione è molto difficile ma l’impegno e la volontà della dirigenza è quella di non lasciare nulla di intentato per poter garantire a questa città un futuro di sport.