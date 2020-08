Si terrà regolarmente la 24^ edizione del Festival Castel dei Mondi di Andria. Un’edizione che possiamo definire in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto.

La rassegna culturale della città federiciana, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e finanziata dalla Regione Puglia, si terrà dal 30 agosto al 7 settembre, nei quattro punti designati: piazza Catuma, Palazzo Ducale, Chiostro San Francesco e quartiere San Valentino. Non mancheranno prime nazionali e regionali in un’edizione dedicata a Teresa Mavellia, instancabile sostenitrice delle arti e del festival con l’associazione “Fiori d’acciaio”.

Per una settimana il quartiere di San Valentino sarà rigenerato e riqualificato dallo spry magico dello street artist Daniele Geniale, mentre in piazza Catuma verrà animata dai tentacoli della piovra gigante ideata dai britannici Filthy Luker e Pedro Estrellas. A Palazzo Ducale spazio al laboratorio teatrale dell’attore andriese Michele Sinisi e a rinomate compagnie come la Confraternita del Chianti. Spettacoli interattivi presso l’Officina San Domenico come la singolare escape room a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino dal titolo Wer is wer o il potente e coinvolgente gioco installazione “Sming”. Uno degli ospiti illustri di questo “Castel dei Mondi” sarà Gabriella Greison, battezzata “Rockstar della fisica”, che racconterà storie di sei donne che hanno cambiato il mondo.

Una 24^ edizione del Festival che vuole essere segno di speranza per un settore, quello della cultura e degli spettacoli dal vivo, che è stato uno dei più colpiti da questa emergenza sanitaria.

SCARICA IL PROGRAMMA FESTIVAL CASTEL DEI MONDI 2020