La Gestione Straordinaria del Comune di Andria informa che gli scrutatori da nominare per le prossime consultazioni comunali, regionali e referendarie, verranno estratti a sorte tra tutti coloro che risultato iscritti al relativo Albo che, si ricorda, è aggiornato annualmente.

Verranno successivamente comunicati, con pubblico manifesto, la data ed il luogo del relativo sorteggio pubblico

La Commissione Elettorale Comunale, composta anche con rappresentanti di gruppi politici della precedente Amministrazione, riunitasi lo scorso 7 agosto per definire i criteri di nomina degli scrutatori – preso atto della complessità degli adempimenti ricadenti sull’Ufficio Elettorale anche per effetto della concomitanza (mai concretizzatasi in passato), di tre diverse tipologie di consultazioni elettorali (referendum, elezioni regionali ed elezioni comunali) nella stessa giornata, in un contesto organizzativo che ha costretto l’Amministrazione a gestire gli adempimenti elettorali con nuovo personale – ha condiviso la necessità di non aggravare l’Ufficio Elettorale con un’ulteriore procedura selettiva finalizzata a limitare il sorteggio degli scrutatori, tra disoccupati o inoccupati, come pur avvenuto in anni precedenti.

Per tale ragione non sarà necessario presentare specifiche istanze per la nomina degli scrutatori, da parte di cittadini che ne hanno interesse.