«Ad Andria oltre al Castel del Monte, poi, ci si ferma volentieri per fare spesa dei rinomati formaggi (burrata su tutti) in caseifici come Montrone, Simone o ancora, Asseliti e De Fato, e si può prolungare la sosta alla tavola di Evo Ristobistrot. Qui piatti stagionali che parlano di territorio attraverso una costante ricerca di prodotti e accostamenti, come l’arrosto di manzo, carote glassate, crema di spinaci e fave di cacao, oltre a una buona scelta di drink. Per una proposta originale di pizze, l’indirizzo da appuntarsi è Soip Amaur: provare ad esempio “La Sapureit” con crema di zucca estiva, stracciatella, speck croccante e polvere di menta o quella cotta al ghiaccio con stracciatella, sashimi di tonno rosso marinato con sesamo, polvere di erbe aromatiche e portulaca».

Così “La Repubblica Sapori” una delle rubriche più rinomate su turismo e buon cibo parlano delle eccellenze andriesi. Una menzione particolare per Evò Ristobistrot, un piccolo ma accogliente ristorante nel centro storico, che permette ai propri clienti di gustare prodotti tipici del territorio con accostamenti mai scontati e degustare vini di qualità a prezzi mai esagerati. Pane e grissini fatti in casa sono solo l’antipasto di quello che il piccolo locale dello chef Mauro Notarpietro e il metre Corrado Cannone può offrire.

EVO’ RISTOBISTROT