E’ stata estesa sino alla giornata di venerdì 7 agosto l’allerta gialla per temporali su tutta la Puglia. A renderlo noto è il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia. Già dalla giornata di ieri e anche in queste ore su buona parte della Regione le precipitazioni prevalentemente a carattere temporalesco non sono mancate e hanno creato disagi in diverse località. Dopo la bomba d’acqua caduta su Barletta lunedì, quest’oggi la provincia barese è stata la più colpita dal maltempo con disagi e allagamenti tra Triggiano e Casamassima. Forti piogge stamane anche sul Gargano.

La perturbazione di origine nord-atlantica ha portato ad un sensibile calo termico con temperature giù anche di 10 gradi. La Protezione Civile Regionale invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione in caso di situazioni critiche e a consultare gli aggiornamenti meteo sui siti istituzionali.