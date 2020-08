Dopo il lancio del singolo “Ultimo Giro” datato 21 luglio, ora è anche disponibile su YouTube il video ufficiale del brano. “Le Urla” non si smentiscono e portano a compimento un filmato che trasmette tutta l’energia, l’entusiasmo, e la voglia di far parlare di sé. La giovane band andriese ha girato l’intero video nello splendido scenario della città di Trani, passando per alcuni luoghi noti della movida.

Una birra, gli amici, un bacio rubato, un tuffo in acqua, le risate in auto, tutto contestualizzato in un’ultima sera prima di un arrivederci. “Le Urla” hanno voluto rappresentare così il loro primo singolo lanciato solo due settimane fa e che ha raccolto i pareri positivi di tanti, conoscenti e non. Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione con Stroboscopic Studio.

Francesco Bruno alla voce, Nunzio Davide Campanale alle chitarre, Riccardo Ernesto batteria e percussioni, e Antonio Strignano polistrumentista (basso, tastiere e sample): questo l’identikit del gruppo nato ad Andria. “Ultimo Giro” è il frutto del lavoro portato avanti con l’etichetta discografica indipendente Matilde Dischi, il Maionese Project, ed il sostegno del musicista barese Luca Giura, in arte Molla.

Ecco il link per gustarvi il video di “Ultimo Giro”: https://www.youtube.com/watch?v=L2X_Pml1niI