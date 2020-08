E’ stata approvata nelle scorse ore una ulteriore copertura finanziaria di 20milioni di euro per Garanzia Giovani. «Si tratta – precisa l’assessore alla Formazione, Istruzione e Lavoro, Sebastiano Leo – di una variazione che si è resa necessaria per via dello straordinario successo ottenuto dai percorsi formativi messi a disposizione dei giovani dai 16 ai 29 anni» Garanzia Giovani, come è noto, è un Piano strategico per favorire l’occupazione giovanile e si rivolge a tutti quei ragazzi che non hanno un lavoro e non sono impegnati in percorsi scolastici o formativi.

«I numeri di adesione e partecipazione ai corsi di formazione – spiega Sebastiano Leo – ci hanno reso soddisfatti della evidente qualità di scelta che abbiamo selezionato. Ma a questo punto per poter garantire di portare a termine i progetti formativi fino al prossimo novembre si è reso indispensabile individuare ulteriori finanziamenti, che abbiamo attinto in parte (per 11 milioni di euro) dal Patto per la Puglia Fsc 2014-2020 in parte (9milioni di euro) dall’Asse VII del Por Puglia 2014-2020». Ma non è l’unica buona notizia. «L’impegno è già rivolto al futuro. Stiamo lavorando per attuare quanto prima la seconda fase del Programma di Garanzia Giovani».