Attimi di apprensione ieri sera attorno alle 19 in via Paganini per un incendio sviluppatosi all’interno dell’area verde in prossimità di via Di Ceglie. Le fiamme in pochi minuti hanno distrutto la vegetazione e lambito la vicinissima scuola “Giuseppe Verdi”.

I residenti hanno subito dato l’allarme per paura che l’incendio potesse distruggere le caldaie installate nel retro dell’Istituto. Sul posto immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e degli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato l’indagini per comprendere la natura dell’incendio.