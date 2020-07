La marcia di avvicinamento alle prossime elezioni comunali di Andria è cominciata. In campo cinque candidati sindaco, ognuno con la sua ricetta per risollevare le sorti della città e la sua lista delle priorità. Programmi che spaziano tra lavoro, economia, riqualificazione delle aree più degradate, sicurezza o sviluppo del turismo. Ma quali sono le cose che davvero non vanno? E soprattutto, cosa chiedere al futuro sindaco di Andria? Lo abbiamo domandato direttamente ai cittadini che il 20 e 21 settembre, in cabina elettorale, saranno chiamati a scegliere la nuova squadra amministrativa.

