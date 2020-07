Si terrà venerdì 24 luglio la festa di compleanno di Andria Bene in Comune, il gruppo di attivisti che compie un anno di vita. Il collettivo ha deciso di presentare una lista alle prossime elezioni comunali in appoggio a Giovanna Bruno Sindaco, e l’evento di venerdì sarà l’occasione per presentare i candidati al consiglio comunale, le proposte per la città e fare il punto su quanto fatto. Così spiegano gli organizzatori nella nota diffusa.

«Ebbene sì: compiamo un anno di vita! Sembra ieri quando abbiamo celebrato la nascita di Andria Bene in Comune con una grande festa in piazza Catuma assieme a Roberto Covolo, Monica Filograno, la ciclocucina de I Bicipedi e un travolgente concerto dal vivo. Invece è passato un anno!». Si legge così in una nota a firma della lista.

«Abbiamo fatto un sacco di cose nel frattempo: il caffè delle idee, la notte bianca dei balconi, abbiamo spinto il Comune a partecipare al bando sulla Street Art, solo per dirne alcune. Abbiamo fatto esperienza, siamo cresciuti, ed oggi siamo pronti a candidarci come lista civica alle prossime elezioni comunali. Faremo il punto su tutto questo, e molto altro, durante la festa di venerdì 24 luglio presso Materia Prima, il comitato elettorale di Sabino Zinni e Giovanna Bruno in c.so Cavour 150 ad Andria. Ripercorreremo quello che abbiamo fatto, e parleremo delle idee che abbiamo per questa città. Presenteremo i nostri candidati consiglieri comunali, e ovviamente ci sarà la parte ludica.

Un brindisi collettivo e conviviale offerto da noi, il taglio della torta, e il concerto finale dal vivo a cura dei SOULGROOVE! Insomma una serata assolutamente da non perdere. Ovviamente, ingresso libero. Non mancate!».