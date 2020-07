Colpo di mercato per il ds della Fidelis Andria Riccardo Di Bari che si è assicurato le prestazioni del centrocampista classe ‘99 Simone Bolognese. Il calciatore nativo di Lecce ha già una buona esperienza nel massimo campionato dilettantistico. Il classe ’99 ha disputato ben due stagioni con la maglia del Nardò collezionando 53 presenze condite da una rete. Nella scorsa stagione è stato, invece, uno degli artefici della promozione del Bitonto in Serie C con diverse presenze in campo. Dotato di una grande visione di gioco, Bolognese è il quarto volto nuovo di questa campagna acquisti per il team biancazzurro.