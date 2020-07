Una tranquilla serata con amici terminata in modo inaspettato. Erano circa le 2, nella notte tra ieri ed oggi, quando a Trani, in Corso Imbriani, un andriese di 35 anni mentre faceva ritorno a casa ha notato una donna sul marciapiede che necessitava di aiuto. La giovane, una 23enne del luogo, aveva sul capo una ferita da taglio provocata con probabilità da un oggetto contundente. L’uomo, in qualità anche di operatore socio sanitario, ha prestato immediato soccorso alla donna che accusava di essere stata aggredita da un uomo che era ancora nei paraggi. Dopo la chiamata, sul posto sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Trani ed una equipe sanitaria del 118. La donna ha ricostruito l’identikit del presunto aggressore prima di essere trasportata in pronto soccorso per i necessari interventi di sutura sulla ferita. I militari, con l’ausilio di un vigilante, sono riusciti a bloccare l’uomo in questione, in quel momento a torso nudo, per poi portarlo in caserma per gli accertamenti di rito. L’andriese 35enne è stato ascoltato come persona informata sui fatti.

Da una primissima ricostruzione pare che sia la donna ferita che il presunto aggressore fossero già noti alle Forze dell’Ordine. L’intervento tempestivo del 35enne operatore socio sanitario ha consentito di prestare soccorso alla giovane 23enne, prima che la situazione potesse degenerare.