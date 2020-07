Da lunedì 20 luglio Anas (Gruppo FS italiane) eseguirà i lavori di pulizia e ripristino delle opere di regimentazione idraulica.

Lungo la strada statale 170 dir/A “Di Castel del Monte” tra Andria e Barletta (dal km 0,000 al km 27,600), verrà effettuata la pulizia per la manutenzione delle opere di scolo delle acque pluviali, delle pertinenze Anas e dei viadotti, da materiale di vario genere e dai detriti alluvionali in entrambe le direzioni. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o da movieri.

In prossimità del cantiere il limite consentito sara’ di 40 km/h con divieto assoluto di sorpasso. Il cantiere rimarrà attivo fino a mezzanotte di venerdì 18 settembre escluso i giorni festivi e prefestivi e interesserà tutti gli utenti.