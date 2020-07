«Nessuna formula magica. Andria ha bisogno di progetti ed equazioni semplici: metodo + competenza + serietà. Per rimettere in carreggiata la macchina amministrativa, per riportare la città ai fasti che merita e progettare una “nuova normalità”, occorre avviare un processo di trasformazione capillare, che coinvolga la classe dirigente e i cittadini tutti». Scrive così, in una nota, Michele Coratella candidato Sindaco di Andria con il Movimento 5 Stelle.

«Per trasformare Andria in una città sana, sicura, vitale occorrono nuove energie.

Le nostre, le tue. Competenza, trasparenza e tenacia. Questa è la mia energia per Andria e per gli andriesi. La tua qual è?»

Michele Coratella presenterà la sua candidatura domani, venerdì 10 luglio, alle 19.30 in viale Crispi, angolo via Regina Margherita. Interverranno il deputato On. Giuseppe D’Ambrosio, la consigliera regionale Grazia Di Bari, e l’europarlamentare Mario Furore.