«Con un centro destra colpevole per aver generato non solo danni finanziari alla nostra città, ma anche un grande disordine nella macchina amministrativa, l’obiettivo primario del Partito democratico resta l’evoluzione della stessa in termini di efficienza e di semplificazione, soprattutto in relazione con l’utenza cittadina», comunica Giovanni Vurchio, segretario cittadino del Partito Democratico Andria.

«Per noi è importante avere una visione strategica, per cui la struttura organizzativa deve essere in funzione della strategia dell’Ente comunale, utilizzando le tante risorse umane esistenti e, con una nuova organizzazione, cercheremo di alzare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese. Sarà nostra intenzione, dunque, snellire i servizi per renderli più efficienti e funzionali, mettendo in sinergia competenze, responsabilità, economicità di gestione, ed anche creando un gruppo dirigente coordinato e motivato in grado di assicurare servizi sempre più all’altezza delle esigenze e delle richieste dei cittadini. La ristrutturazione della macchina comunale sarà un modo per creare un contesto lavorativo più gratificante dove ogni dipendente sarà valorizzato per i suoi compiti e le sue competenze», continua Vurchio.

«Dunque, crediamo che, a soli due mesi dalla nuova gestione politica cittadina, ogni stravolgimento della struttura amministrativa, programmata dalla gestione commissariale, potrà risultare inopportuna per tante ragioni, non solo temporale ma anche di natura economica».