Quello vissuto sino ad ora è stato un giugno insolito con tanta pioggia e temperature al di sotto della media stagionale. Il tempo capriccioso ha però le ore contate in Puglia e nel territorio della sesta provincia, infatti a partire dalla giornata di venerdì l’alta pressione si stabilizzerà nella nostra regione portando caldo e tanto sole.

Le temperature, già in aumento in queste ore nel weekend, toccheranno anche punte di 35° con la minima che non scenderà al di sotto dei 20°. I venti saranno deboli e moderati prospettando un lungo periodo di bel tempo e dando ufficialmente il via all’estate.

METEO ANDRIA