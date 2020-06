Un importante riconoscimento è stato ottenuto nei giorni scorsi dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e dal Corso di Laurea in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. Si tratta dell’ambito status di “Eaeve accredited”. Eaeve, European Association of Establishments for Veterinary Education, è l’associazione che dal 1998 promuove il miglioramento degli standard qualitativi nelle scuole di Medicina Veterinaria in tutta l’Unione Europea, attribuendo ai corsi di laurea lo status “approved”, per il livello qualitativo di base, o “accredited” per il livello qualitativo avanzato.

Il gruppo di lavoro che ha affiancato i direttori del Dipartimento (professori Fabrizio Rueca, in carica e il predecessore Luca Mechelli) nella stesura e revisione delle procedure che hanno portato al raggiungimento dell’eccellente risultato, è stato coordinato dalla professoressa Maria Teresa Mandara, di Andria, dove si trova tutta la sua famiglia, equipe costituita dai professori Chiara Brachelente, Sara Nannarone, Lakamy Sylla, Beniamino Cenci Goga, Fabrizio Passamonti, Andrea Verini Supplizi, Cecilia Dall’Aglio, Francesco Porciello e Massimo Trabalza Marinucci, dalla dottoressa Nicla Furiani, medico veterinario libero professionista e dalle studentesse Federica Giulivi, Margherita Polidori, Linda Rutigliano.

La comunicazione del riconoscimento di questo ambitissimo status europeo, è giunta al professore Fabrizio Rueca, direttore del Dipartimento, dopo una lunga procedura, fatta di visite, audit, controlli e suggerimenti, susseguitisi in questi ultimi anni.