«C’è tanta voglia di Fidelis. Per ingannare l’attesa abbiamo deciso di lanciare un contest aperto a tutti i tifosi biancazzurri anche quelli più lontani, in vista della prossima stagione». E’ questo il messaggio che la società biancazzurra lancia in questo periodo di stasi dal calcio giocato per tutti i tifosi.

«“Anche quest’anno vinci l’anno prossimo”, un concorso fotografico che mette in palio un abbonamento per la stagione 2020-2021 al “Degli Ulivi”. Partecipare è semplicissimo:

– Scatta una foto in cui ci sei tu ed un vessillo della Fidelis (Sciarpa, bandiera, maglia, mascherina).

– Inviala tramite messaggio alla pagina ufficiale della Fidelis indicando una frase distintiva con hashtag #vogliadifidelis oltre a nome e città da cui si digita.

– Inviala entro il 30 giugno.

– Dal 1 luglio all’11 luglio sarà possibile votare le foto direttamente sull’album dedicato nella pagina ufficiale della Fidelis Andria. La foto più votata vincerà un abbonamento.

– Data ed ora della premiazione sarà comunicata successivamente».