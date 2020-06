La sicurezza per la salute in questo momento storico è il caposaldo di tutte le ripartenze dopo il lockdown determinato dall’emergenza Covid-19. Ed è così che anche il settore dello spettacolo viaggiante si è organizzato per mettere in sicurezza i più piccoli, garantendo loro il divertimento, vero e unico obiettivo di tanti operatori che con le loro giostre regalano un sorriso a tanti bambini. Ad Andria, in Largo Torneo, le storiche giostre presenti da oltre 40 anni si sono allineate con tutte le misure di sicurezza e contenimento del contagio. Il tutto garantendo, appunto, sicurezza e divertimento, sia per i più piccoli che per i genitori e parenti che li accompagnano.

Piccole regole semplici ma fondamentali per far divertire il piccolo pubblico del parco giochi di Largo Torneo garantendo loro i giusti spazi. Come sempre non saranno consentiti assembramenti, e l’organizzazione dei giostrai punta a questo.

Tutto pronto dunque, attività ripartite, e la speranza che la situazione possa tornare presto alla normalità. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante lanciano il loro appello.

Il servizio.