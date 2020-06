«Una delegazione di Gioventù Nazionale Andria, questa mattina, era presente a Bari, in Largo Giannella, alla manifestazione tricolore “L’Italia non si arrende”. A causa delle norme di sicurezza anti-contagio hanno preso parte all’evento un numero limitato di partecipanti, tra cui, oltre agli esponenti regionali del partito, anche una schiera di giovani provenienti da diverse province della Puglia». Interviene così, in una nota, Gianluca Tucci, responsabile cittadino di Gioventù Nazionale Andria.

«Reggere il tricolore di 60 metri in una meravigliosa piazza sul lungomare di Bari, cantando l’inno di Mameli è, per noi, motivo di orgoglio. Abbiamo trascorso una mattinata all’insegna della militanza permettendo la buona riuscita della manifestazione. Noi giovani, oggi più che mai, abbiamo una responsabilità enorme sulle nostre spalle. Siamo la generazione del futuro, siamo chiamati a dimostrare che la nostra non è una “gioventù bruciata” bensì è la generazione del rilancio, delle idee, dei valori e degli ideali. La nostra stella polare è l’italia, troppo spesso bistrattata, ma che finalmente ha trovato dei custodi. Ora tocca a noi dimostrare che siamo “la meglio gioventù”».