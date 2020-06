Circa 300 rappresentanti del centrodestra hanno manifestato a Bari ieri mattina, in occasione della Festa della Repubblica, in contemporanea all’evento nazionale tenuto a Roma. Come segno della ricorrenza, i partecipanti hanno srotolato un lungo tricolare sul lungomare. Tra loro erano presenti esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: deputati, consiglieri regionali e funzionari.

Un momento, quello tenuto in Puglia, anche per dare un segno di unità dopo la divisione sui nomi di Raffaele Fitto e Nuccio Altieri per le Regionali. A livello nazionale, invece, la manifestazione è nata per protestare in maniera pacifica contro il Governo Conte.

A Bari erano presenti anche alcuni rappresentanti di Andria. In particolare Andrea Barchetta, del direttivo di Fratelli d’Italia Andria ed ex consigliere comunale, Antonio Mastrodonato, vice-cordinatore di Fratelli d’Italia, e Gianluca Tucci, di Gioventù Nazionale Andria.