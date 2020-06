Disposti ed avviati, sul posto, i lavori di somma urgenza necessari alla messa in sicurezza della discarica di rifiuti solidi urbani, sita in contrada San Nicola La Guardia. Li ha disposti il Dirigente del settore Ambiente e Mobilità dopo che – trascorsi inutilmente i 3 giorni ad adempiere formalizzati alla Ditta Daneco, ditta in liquidazione e responsabile della post gestione della discarica – sono state attivate le procedure dirette del Comune, con rivalsa in danno.

Il Dirigente ha incaricato, ed è già sul posto operativa dalla tarda mattinata, la ditta individuata con procedura rapidissima per effettuare i lavori di somma urgenza necessari ad evitare altri roghi, la cui causa è stata individuata nell’autocombustione. Insieme alla ditta è stato incaricato il Direttore dei Lavori.

Il provvedimento è stato comunicato per conoscenza, con nota, anche all’Arpa Puglia, all’Asl e alla Polizia Locale.