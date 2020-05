«Il Comitato Impresa Centro Storico, con i suoi referenti, come da programma, incontrerà lo staff tecnico comunale per discutere, attraverso il dialogo sereno intrapreso sinora, della questione dehors e relative autorizzazioni, della questione sicurezza e relativi controlli, auspicando in una rapida definizione della questione e in un’accelerazione dell’iter autorizzativo».

Così in una nota gli esercenti del centro storico.