Cambia data ma anche luogo il Processo in corso di svolgimento presso il Tribunale di Trani sul disastro ferroviario del 12 luglio 2016. E’ arrivata oggi, infatti, la scelta del Presidente del Tribunale, Antonio de Luce, di spostare al 17 giugno la prossima udienza prevista inizialmente per il 3 giugno prossimo. Il dibattimento a porte chiuse con collegamento esterno e con i legali difensori, si svolgerà però ad Andria all’interno dell’Auditorium “Riccardo Baglioni” dell’Oratorio “Santa Annibale Maria di Francia”.

A causa della situazione di emergenza sanitaria, infatti, non è stato possibile assicurare la celebrazione del procedimento all’interno del Tribunale di Trani tenuto conto della capienza delle aule nonchè alla indisponibilità dell’aula della Corte di Assise essendo in corso lavori di ristrutturazione. Stesso discorso per l’aula bunker del carcere di Trani che sarà oggetto di altri lavori a partire da settembre 2020 e sino a febbraio 2021.

Per questa ragione e per la necessità di rispettare tutti i parametri di distanziamento, la scelta è ricaduta proprio sulla struttura andriese che si trasformerà in una vera e propria aula di tribunale per accogliere un processo così importante e doloroso per l’intera comunità andriese e non solo.