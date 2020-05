Ora è ufficiale i campionati di serie D e regionali e provinciali, quindi dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria, non ripartono. Lo ha reso noto con una nota la Lega Nazionale Dilettanti. Il pallone al centro non verrà messo neanche per i campionati giovanili che ancora non erano stati sospesi: Juniores Nazionale e i tornei regionali e provinciali dall’Under 19 (Juniores Elite/Attività Mista) all’Under 14 (ex Allievi e Giovanissimi Fascia A e B).

Triplice fischio anche per i campionati di Calcio a 5 dalla A alla D, discorso esteso anche alle alle categorie giovanili del futsal (Under 19 Nazionale, Under 19 Elite, Under 19 Regionale, Under 17 Elite, Under 17 Regionale, Under 17 Provinciale, Under 15 Elite, Under 15 Regionale, Under 15 Provinciale).