Purtroppo,in questa settimana di quasi totale libertà nella mobilità, è ricominciata la sequela degli incidenti stradali sulle strade cittadine. Stasera, intorno alle ore 20:45, su Via Castel del Monte nei pressi dell’incrocio con la Via Vecchia Spinazzola si è verificato un incidente stradale tra due autovetture, una FORD Fiesta e una LANCIA Musa, che ha causato il ferimento di quattro persone, due adulti e due bambine.

Sul posto un equipaggio del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, coadiuvato da altri due equipaggi del Nucleo Viabilità, ambulanze del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Barletta.

La FORD Fiesta, condotta da un 63enne andriese e con a bordo due anziane donne, percorrendo Via Castel del Monte, proveniente dal Castello e diretto verso Viale P. Togliatti, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato contro un palo della pubblica illuminazione e, contemporaneamente, si è scontrata anche con la Lancia Musa a bordo della quale vi era una donna con due bambine, di 10 e 13 anni.

Dalle prime notizie trapelate, le occupanti della Lancia Musa e una delle passeggere trasportate sulla FORD Fiesta hanno riportato lesioni, che non dovrebbero essere gravi, e sono state trasportate con le ambulanze presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “L. Bonomo” mentre le altre persone coinvolte sono state visitate dai sanitari sul posto e non necessitavano di urgenti cure presso la struttura ospedaliera.

I veicoli coinvolti sono rimasti gravemente danneggiati e non sono marcianti tanto da rendersi necessaria la loro rimozione con il carro-attrezzi.Il palo urtato si è inclinato vistosamente e, dopo essere stato messo temporaneamente in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti, sarà subito rimosso dagli operai della ditta Andria Multiservice S.p.A., al fine di scongiurare ogni eventuale pericolo per la pubblica incolumità. Infatti le operazioni di rimozione sono ancora in corso così come lo sono le indagini a cura degli agenti della Polizia Locale.