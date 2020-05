Marzia Sicignano torna a raccontarsi e a raccontare le emozioni che più sente vive e vere dentro di lei con un nuovo libro: Ovunque sia, saremo insieme, in uscita per Mondadori il 12 maggio. Il tema attorno a cui si svolge la storia è quello dell’amicizia, mai come in questo momento così essenziale e, allo stesso tempo, messa a dura prova dalla distanza che siamo stati chiamati a sostenere, per il bene di ognuno di noi e delle persone che più amiamo.

Marzia, che tiene tantissimo al contatto con i suoi fan e al loro sostegno, non rinuncia nemmeno in questo momento a incontrarli e, per l’uscita di Ovunque sia, saremo insieme, inaugura un tour virtuale di presentazioni che coinvolgerà i canali social delle librerie di tutta Italia. Ovunque sia, saremo insieme verrà presentato a partire dal 12 maggio in via esclusiva, attraverso chat private e a iscrizione, sulle pagine FB di alcune librerie selezionate. Chi si iscriverà avrà anche la possibilità di acquistare il libro direttamente dalla libreria che organizza l’evento, ricevendolo insieme a una cartolina creata ad hoc e autografata da Marzia.