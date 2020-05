Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro tiene banco, non solo come misura fondamentale per ripartire con la propria attività per tutelare operatori e clienti, ma anche per quanto riguarda i costi. Ad Andria, questa mattina, alcuni esercenti si sono dati appuntamento in via Regina Margherita per una protesta pacifica in cui hanno chiesto aiuti concreti per sostenere i costi della sicurezza, tra sanificazione, dispositivi di sicurezza individuale e tutto ciò che i titolari devono adottare per rispettare le norme. Il costo grava completamente sulle loro tasche. Gli esercenti non ci stanno.

Alla domanda se si sentono abbandonati dal Governo, la risposta è eloquente.

Il servizio.