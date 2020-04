I controlli delle Forze di Polizia, con la collaborazione delle Polizie Locali ed il coordinamento della Prefettura, proseguiranno – come preannunciato – rigorosamente lungo tutto il territorio provinciale in vista del fine settimana che coincide con il ponte del 1° maggio, nel corso del quale sarà assolutamente necessario evitare ogni forma di assembramento. Per questo, si fa nuovamente appello al senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini nella scrupolosa osservanza delle misure di sicurezza per limitare al massimo i rischi di una nuova diffusione del contagio.

Intanto, nel pomeriggio di oggi il Prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, ha riunito in videoconferenza il Presidente della Provincia ed i rappresentanti di Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia Levante, Cgil, Cisl, Uil e Partenariato Economico e Sociale, per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare la diffusione del contagio da coronavirus.

Nel corso della riunione è stata ribadita la necessità, per un corretto avvio della ripresa delle attività produttive industriali e commerciali già a partire dal prossimo 4 maggio, del rigoroso rispetto delle nuove regole di sicurezza “anti-coronavirus” in azienda.

Le imprese che a partire da lunedì potranno riprendere le proprie attività sono chiamate a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile scorso tra Governo e parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di sicurezza nei cantieri del 24 aprile ed il protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica, sottoscritto il 20 marzo scorso.