I risultati delle amichevoli estive, si sa, contano meno di zero. La Fidelis ha perso la prima nel ritiro abruzzese di Montorio al Vomano. Hanno vinto 1-0 i pari categoria della Santegidiese, con rete dell’ex Molfetta, Dal Cason, in apertura di ripresa, su calcio di rigore. Andria pericolosa sia nel primo che nel secondo tempo. Non è arrivato il gol per i biancazzurri. Poco male, in ogni caso, in questa fase della preparazione.

De Sanzo ha schierato nel primo tempo il giovane Soldani nel trio di difesa con gli esperti Cipolletta e Ronchi, davanti a Lopez Salgado. Coppia over sulle corsie: Schiavi da una parte, Nicolao dall’altra. Musy Hernandez e Ferraro in avanti nel 3-5-2. Bonavolontà, Chiocca e Gjonaj in mezzo al campo: il 2008 ex Fasano ha firmato con i biancazzurri, l’albanese ex Folgore Caratese è partito da mezzala con compiti di inserimento e supporto alla proiezione offensiva. Spazio nella ripresa a tutti gli altri, fatta eccezione per Tsioungaris, colpito da un piccolo fastidio muscolare, e Rovere, fermo a scopo precauzionale. Tanto è migliorabile, naturalmente. Ma non più essere altrimenti ad inizio agosto.

Fidelis in campo già sabato contro il Vomano. Poi domenica l’amichevole, sempre allo stadio “Pigliacelli” di Montorio, contro i pari categoria del Teramo: diretta tv e social su Telesveva, a partire dalle ore 17.30.