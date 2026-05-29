Doppio trionfo per l’Istituto Comprensivo «Verdi Cafaro» di Andria alla quarta edizione del Contest di Robotica organizzato dall’ITT «O. Jannuzzi». Entrambi i team dell’istituto hanno conquistato il primo posto: il team «Verdiland», espressione della scuola primaria «G. Verdi», e il team «Paralympic Bots», rappresentante della scuola secondaria «Cafaro».

Il filo conduttore che ha unito i due progetti è il tema dell’inclusione. I bambini della primaria si sono trasformati in storyteller digitali, immaginando e costruendo strumenti per un fantastico parco divertimenti accessibile a tutti. I ragazzi della secondaria si sono invece ispirati alle recenti Paralimpiadi Invernali, dando vita a robot capaci non solo di agire ma anche di «sentire», calando la sfida tecnica nel contesto simbolico dei giochi paralimpici. Entrambi i lavori hanno coniugato creatività, empatia, problem solving e programmazione, nel pieno rispetto del rigore richiesto dalla disciplina dell’ingegneria.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Grazia Suriano, che ha rivolto il proprio plauso a studenti e docenti per l’impegno e la passione dimostrati: «Questo successo rappresenta la testimonianza concreta di una scuola che educa all’innovazione, alla collaborazione e all’inclusione, valorizzando il talento di ogni alunno. I nostri ragazzi hanno dimostrato che tecnologia e umanità possono camminare insieme, trasformando ogni sfida in opportunità di crescita».