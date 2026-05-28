Avvisiamo la gentile utenza che, nella giornata di lunedì 1 giugno 2026, l’Ufficio Passaporti della Questura BAT sarà chiuso. Lo fanno sapere dagli uffici di via dell’Indipendenza.
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