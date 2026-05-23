L’Assemblea costitutiva che si è svolta presso la Confcommercio di Andria ha dato il via ad un nuovo progetto di rappresentanza e tutela a favore degli esercenti delle macellerie della città. Nasce ad Andria Federcarni, la Federazione nazionale dei macellai italiani.

Il primo atto ufficiale del direttivo, che ha preso vita grazie all’impegno e alla voglia di mettersi insieme dei macellai andriesi, è stato quello della scelta del presidente con l’elezione di Riccardo Regano compiendo così un importante passo per rafforzare la rappresentanza verso la valorizzazione del comparto.

A tenere a battesimo la Federcarni Confcommercio Andria sono stati il direttore di Confcommercio Bari-Bat, Mauro Portoso, il presidente di Federcarni Bari-Bat, Tommaso Romano ed il presidente di Confcommercio Andria, Claudio Sinisi.

“Abbiamo assistito ad un momento importante di condivisione e partecipazione, che segna l’inizio di un percorso fondato su collaborazione, rappresentanza e tutela della categoria dei macellai”, commenta il presidente Claudio Sinisi. “Siamo convinti che soprattutto davanti a scenari simili fare rete sia importante e significhi dare più forza alle eccellenze del nostro territorio”.

“L’obiettivo del direttivo che mi onoro di presiedere sarà quello di diventare un punto di riferimento concreto per i macellai del territorio, lavorando insieme sulla valorizzazione della carne, delle produzioni locali e della qualità che da sempre contraddistingue le nostre attività, anche attraverso eventi, iniziative e momenti di promozione nostro territorio. Ringrazio i colleghi per la fiducia e la Confcommercio per il supporto che sta dando al progetto così come grazie a Federcarni per l’opportunità”, conclude il neo presidente Riccardo Regano.