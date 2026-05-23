Sono 743mila i pugliesi chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali nelle 54 città che torneranno al voto per le amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Riflettori accesi su Andria e Trani, gli unici due capoluoghi che rinnoveranno le amministrazioni. Ad Andria la sindaca uscente, l’avvocato Giovanna Bruno, ha ricompattato il centrosinistra sul suo nome mentre il centrodestra unito punta a tornare al governo della città con il pediatra Sabino Napolitano. Più frammentato il quadro politico a Trani, dove i candidati alla carica di primo cittadino sono 5, con il centrosinistra che sosteneva il sindaco uscente Amedeo Bottaro diviso in due coalizioni: una guidata dal dirigente scolastico Marco Galiano, formata da PD, AVS, Italia Viva più due civiche, l’altra che ha fatto quadrato sul nome del presidente del consiglio comunale, l’avvocato Giacomo Marinaro, composta da 5 formazioni civiche. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno invece trovato l’intesa sul medico Angelo Guarriello, sostenuto anche da due liste civiche. Il Movimento 5 Stelle ha scelto di correre da solo con il consulente finanziario e consigliere comunale uscente Vito Branà mentre l’unica donna della competizione è l’insegnante Angela Mercorio, sostenuta da due liste civiche. Un solo altro Comune della Bat torna al voto il 24 e 25 maggio ed è Minervino Murge, da quasi 9 mesi guidato da un commissario prefettizio. Ci riprova l’ex sindaca Lalla Mancini, dopo la fine anticipata della sua amministrazione, con la lista “Siamo Minervino”. Le contenderanno la carica di primo cittadino due ex alleati: Massimiliano Bevilacqua con la lista “Minervino Visione Comune” ed Antonio Brizzi con la lista “La rinascita”. Importanti sfide anche nel barese, dove torneranno alle urne gli elettori di nove Comuni. A Corato sarà sfida a 4: il centrosinistra punta alla riconferma del sindaco uscente, il prof. Corrado De Benedittis; il centrodestra fa fronte comune sul nome dell’ex comandante dei Carabinieri, Pietro Zona; due liste civiche sostengono il progetto di Nica Testino, funzionaria del Ministero della Giustizia, mentre Vincenzo Adduci corre con la sola lista “Democrazia Cristiana”. A Molfetta l’ingegnere Manuel Minervini ha riunito i principali simboli del centrosinistra nella sua coalizione; nel centrodestra l’avvocato Adamo Logrieco viene sostenuto da Fratelli d’Italia, UDC ed una lista civica; chiude il cerchio delle candidature l’avvocato Pietro Mastropasqua con una coalizione completamente civica di 11 liste. Nel barese vanno al voto anche i Comuni di Capurso, Conversano, Modugno e Palo del Colle. In Provincia di Foggia ritorno alle urne per gli elettori di 11 Comuni, di cui solo Lucera e San Giovanni Rotondo sopra i 15mila abitanti. Anche 21 paesi del leccese rinnoveranno le amministrazioni, tra cui Casarano, Gallipoli e Tricase. Nel brindisino spiccano Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni. Manduria in provincia di Taranto. Si vota domenica 24 maggio, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 24 maggio dalle ore 7 alle ore 15:00. L’eventuale turno di ballottaggio è in programma domenica 7 e lunedì 8 giugno.