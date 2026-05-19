Il turismo è uno dei punti programmatici più discussi di una qualsiasi competizione elettorale. Turismo è una parola che ingloba arte, cultura, paesaggio ed eccellenze gastronomiche. Turismo è uno dei settori al quale il territorio locale pone ancora poca attenzione, nonostante l’offerta sia variegata e di qualità. Le attenzioni ricadono in primis su Castel del Monte, bene Unesco che merita una maggiore valorizzazione, dopo il calo di visitatori degli ultimi anni. Sulla questione si è soffermato anche il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, questa mattina ad Andria per sostenere la candidatura di Sabino Napolitano. Manca una regia territoriale che possa valorizzare non solo Andria, ma anche l’intero territorio provinciale nel quale si intrecciano storia, cultura e arte tra le diverse città della Bat.

Nonostante la presenza del maniero federiciano i numeri delle presenze di turisti su Andria sono tra i più bassi della sesta provincia pugliese.

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