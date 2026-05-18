La Fidelis Andria rende noto che il rapporto di lavoro con Pasquale Catalano, tecnico responsabile della prima squadra, si concluderà al 30 giugno 2026. Il tecnico barese sarà il nuovo vice allenatore della nazionale di calcio Ucraina guidata dal CT Andrea Maldera.
«La Società ringrazia mister Catalano per la professionalità, l’impegno e la serietà profusi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva». Si legge nella nota ufficiale della società andriese.