Avvocato, mediatore familiare, impegnata nel sociale e nella formazione ma anche all’interno della scuola. Una donna, una mamma, una cittadina andriese che ora sceglie di mettersi in gioco al servizio della comunità. E’ Rita De Maio che ad Andria ha scelto di candidarsi per il prossimo consiglio comunale nella lista Per ABC a sostegno della sindaca uscente Giovanna Bruno. Per lei una prima esperienza diretta nel campo politico ma tanta esperienza anche nella amministrazione pubblica.

Indirizzi, scelte, idee, progetti concreti. L’esperienza maturata in questi anni nei diversi ambiti in cui Rita De Maio è stata impegnata sono il volano più diretto per portare in campo, al servizio della comunità, le sue competenze.

Tra i temi più a cuore per Rita De Maio, inevitabilmente, ci sono proprio cultura e formazione.

E legato a questo tema non può che esserci quello relativo ai giovani che sono il motore del futuro ma anche e soprattutto, il motore del presente.

Tra gli interventi richiesti a gran voce in città c’è l’implementazione di spazi verdi in combinata con una mobilità sempre più sostenibile tale da rendere Andria più salubre a livello ambientale

Una grande città da poco meno di 100mila abitanti che vive però in quartieri ben definiti e con diverse problematiche.

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