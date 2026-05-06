“Logos” come parola e pensiero: è questo il tema scelto per la quarta edizione de “La Notte del Liceo Classico Carlo Troya” di Andria. Nella serata di ieri, la parola messa in scena è stata quella degli studenti e delle studentesse che hanno realizzato, in autonomia e con le proprie risorse, un momento di cultura, festa, condivisione e crescita.

Danza, musica, teatro, scenografie e costumi: così, gli studenti e le studentesse, in collaborazione con docenti e coetanei, si sono dedicati con passione ed entusiasmo a quest’iniziativa coordinata dalla referente del progetto, la Prof.ssa Rosanna Lorusso. Varie arti messe a disposizione di un messaggio più grande da divulgare: la cultura classica è viva ed è più attuale che mai, come raccontato da Maristella Regano, rappresentante d’istituto del Carlo Troya.

Per celebrare l’incontro tra cultura classica e moderna, hanno presenziato alla serata anche delegazioni di studenti provenienti da Francia, Spagna e Repubblica Ceca, che hanno, poi, realizzato banchetti con cibi tipici dei diversi Paesi di provenienza. Questo momento di scambio interculturale è rappresentativo dei progetti di mobilità Erasmus che i ragazzi del Carlo Troya vivono durante l’anno, nell’ottica di una cultura che è processo attivo di conoscenza e crescita condivisa.

Amicizia, condivisione e una parola, come il logos greco, che unisce e amplia gli orizzonti, in un momento in cui sembra essere utilizzata per dividere e il valore della PACE, invocato più volte dagli studenti del Liceo Classico, ha riecheggiato più potente che mai.

Il servizio a cura di Damiana Civita.