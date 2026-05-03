Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir verso Barletta, SS16 in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani; verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta, immettersi sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.