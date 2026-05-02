La Caritas Diocesana di Andria lancia la 19ª edizione dell’Anno di Volontariato Sociale «Invitati per Servire», che per il 2026-2027 si ispira alla figura di san Francesco d’Assisi, nell’800° anniversario della sua morte. Un riferimento tutt’altro che nostalgico, come sottolinea papa Leone nel messaggio citato nel comunicato: «In quest’epoca, segnata da tante guerre che sembrano interminabili, da divisioni interiori e sociali che creano sfiducia e paura, egli continua a parlare. Non perché offra soluzioni tecniche, ma perché la sua vita indica la sorgente autentica della pace».

Il progetto è rivolto ai giovani di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge nati tra il 2001 e il 2010, ed è aperto anche a ragazzi di cittadinanza o di origine non italiana. L’esperienza, completamente gratuita e su base volontaria, ha un doppio obiettivo: la crescita individuale, attraverso il servizio ai più deboli e agli esclusi, e quella comunitaria, formando giovani capaci di stare vicino al prossimo senza lasciare indietro nessuno. I destinatari del servizio saranno minori e adulti in situazione di disagio, persone con disabilità e anziani.

Il percorso si articola attraverso formazione, vita comunitaria, campi lavoro e servizio diretto, con l’intento di orientare i partecipanti verso la cultura della solidarietà, della pace, della nonviolenza, della cittadinanza attiva e della legalità. Ai giovani aderenti saranno riconosciuti gadget, libri e crediti formativi, con possibilità di PCTO per gli studenti delle scuole superiori ed eventuali tirocini formativi in convenzione con le università. L’Anno di Volontariato Sociale è inoltre propedeutico al Servizio Civile Universale.

Chi fosse interessato potrà partecipare a un incontro di presentazione del progetto giovedì 21 maggio alle ore 19:00 presso la sede della Caritas diocesana in Via E. De Nicola 15 ad Andria. Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 maggio 2026 attraverso un link richiedibile al numero 380.2492257. Per ulteriori informazioni è possibile seguire le pagine social della Caritas diocesana di Andria su Facebook, Instagram e TikTok, visitare il sito www.caritasandria.it oppure chiamare il 328.4517674.