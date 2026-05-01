La Regione Puglia investe 4 milioni di euro per rendere più efficiente la raccolta differenziata e migliorare i servizi nei Comuni. A darne notizia è il consigliere regionale Giovanni Vurchio, che commenta la delibera approvata dalla Giunta regionale nell’ambito del Programma Operativo Complementare Puglia 2014-2020.

«Si tratta di risorse concrete – spiega Vurchio – che serviranno ad aiutare i Comuni che già oggi fanno bene la raccolta differenziata, avendo superato il 70%. L’obiettivo è migliorare ulteriormente il servizio e rendere le città più pulite ed efficienti». I fondi saranno utilizzati, ad esempio, per acquistare nuove isole ecologiche informatizzate e attrezzature utili a migliorare la raccolta dei rifiuti negli spazi pubblici.

I Comuni potranno accedere ai finanziamenti attraverso un avviso pubblico semplice e veloce – aggiunge Vurchio – così da intervenire in tempi rapidi e dare risposte concrete ai cittadini». Il consigliere regionale rivolge un ringraziamento alla Giunta e all’Assessora all’Ambiente Debora Ciliento «per aver messo in campo un intervento chiaro e utile, che premia chi ha già fatto scelte responsabili e incentiva tutti a migliorare».

«Investire sulla raccolta differenziata – conclude Vurchio – significa avere città più pulite, meno rifiuti da smaltire e un ambiente più sano per tutti».