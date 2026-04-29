Ad Andria, la musica diventa linguaggio universale per raccontare i valori più profondi della nostra democrazia. Lunedì 4 maggio 2026, presso l’Auditorium della Scuola Secondaria “P. Cafaro”, gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Verdi-Cafaro porteranno in scena “Voci di Libertà”, un intenso percorso musicale alla scoperta della Costituzione italiana.

“Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un viaggio emozionale e formativo: le giovani voci interpreteranno, attraverso musica, parole e suggestioni artistiche, i principi fondamentali che guidano la vita civile, trasformando articoli e valori in esperienze vive, condivise e sentite- spiega il dirigente scolastico Grazia Suriano.

Guidati con passione dai docenti – tra cui i maestri Gaetano Pistillo e Gianvito Pizzolorussо -gli studenti diventano protagonisti di un progetto che unisce educazione civica e creatività, memoria e futuro.

“Voci di Libertà” è un invito a fermarsi ad ascoltare, a lasciarsi attraversare dall’energia delle nuove generazioni, capaci di ricordarci quanto i valori della libertà, della dignità e della partecipazione siano ancora vivi e necessari.

Un appuntamento che promette di emozionare, far riflettere e, soprattutto, unire. Perché la Costituzione non è solo un testo: è una voce.