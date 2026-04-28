È stato un 2025 da incorniciare per la Multiservice di Andria. La municipalizzata ha chiamato a raccolta tutta l’azienda, per il tradizionale incontro annuale, organizzato ieri sera presso il centro di aggregazione Fornaci, “Don Pino Pugliesi”. Un momento di confronto e convivialità, oltre che l’occasione per illustrare i dati del Bilancio 2025, approvato in assemblea lo scorso 7 aprile. Numeri più che incoraggianti, a conferma di un triennio concluso sempre in segno positivo.

Un gioco di squadra che ha permesso alla Multiservice di portare a compimento i tanti progetti messi in cantiere di concerto con l’amministrazione comunale.

Il servizio.