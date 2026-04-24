L’associazione ArtTurism è lieta di comunicare la riapertura al pubblico del campanile della chiesa di San Domenico sul quale si potrà salire in occasione della più ampia manifestazione del Comune di Andria denominata “Fiera d’Aprile”.

Sabato 25 e domenica 26 aprile, a partire dalle ore 18 e fino alle ore 20:30, sarà possibile visitare la chiesa ed il campanile di San Domenico. I partecipanti, accompagnati dalle nostre guide turistiche, potranno visitare gli interni della chiesa e salire sul campanile da cui ammirare un affascinante panorama che si spinge oltre il centro abitato lasciando intravedere anche il sito Unesco Castel del Monte.

La Fiera, giunta quest’anno alla sua 589^ edizione, fu istituita dal duca Francesco II Del Balzo in seguito al ritrovamento delle ossa del santo patrono della città di Andria, San Riccardo, avvenuto il 23 aprile del 1438. Da allora annualmente la città di Andria rievoca questo avvenimento storico molto importante che riportò alla luce le ossa del santo inglese scomparse nel 1348 durante l’assedio dell’esercito ungherese.

La chiesa di San Domenico si lega a questa vicenda in quanto la salma mummificata del duca Francesco II Del Balzo è custodita al suo interno poiché egli fu un terziario dell’ordine dei domenicani: il duca aveva infatti una profonda fede e devozione verso l’Ordine dei Domenicani, fu membro del Terzo Ordine di San Domenico, arricchendo il complesso conventuale con altri beni, e per questo la sua salma mummificata è tutt’oggi qui conservata. La chiesa ha inoltre un doppio legame con la famiglia Del Balzo, fu infatti Sveva Orsini, vedova di Francesco I Del Balzo, a farla costruire nel 1398.

L’associazione ArtTurism vuole attraverso queste iniziative avviare i festeggiamenti per il suo 20° compleanno, e sta programmando una serie di iniziative per questo traguardo. Ve le comunicheremo un po’ per volta, cominciamo intanto da questa!

Per maggiori informazioni contattare il numero 375.8179906.