Giovedì 16 aprile, alle ore 18.00, Andria ospiterà la presentazione del libro L’arte di insegnare ovvero d’essere felici di Paolo Farina, dirigente scolastico e autore da sempre impegnato in una riflessione profonda sui temi della scuola, della relazione educativa e della responsabilità etica dell’insegnare.

Il volume intende prendere le distanze da ogni visione tecnicistica e procedurale dell’insegnamento per restituirgli la sua natura più autentica: quella di un’arte che riguarda la vita e che incide, nel bene o nel male, sull’identità dell’altro. In questo orizzonte la felicità non è intesa come ornamento emotivo o obiettivo accessorio, ma come postura interiore e criterio etico dell’agire educativo.

Il libro non si configura come un manuale didattico tradizionale né come un saggio accademico in senso stretto: è piuttosto un testo di confine che intreccia autobiografia professionale, riflessione pedagogica e interrogazione antropologica ed etica. Le storie dei maestri incontrati e degli alunni accompagnati diventano dispositivi di pensiero capaci di mostrare cosa accade quando l’educazione smette di essere astratta e si fa gesto incarnato.

Al centro della riflessione di Farina vi è la relazione educativa, intesa non come semplice trasmissione di saperi, ma come pratica generativa che apre spazi, accompagna, si espone e accetta anche la propria vulnerabilità. Il docente autentico, in questa prospettiva, non addestra né controlla, ma diventa “maestro di domande”, capace di abitare l’incertezza e di renderla feconda.

La Scuola che emerge da L’arte di insegnare ovvero d’essere felici non è idealizzata né consolatoria: è attraversata dalla fatica quotidiana, dalla solitudine della cattedra, dall’erosione simbolica dell’autorevolezza e dalla stanchezza emotiva. Proprio per questo, tuttavia, resta uno spazio essenziale, capace di “rimettere al mondo” e di aprire possibilità, a condizione che chi insegna abbia cura della propria umanità e della propria felicità.

L’incontro del 16 aprile si preannuncia come un momento di dialogo e riflessione non solo sulla scuola, ma sul senso stesso dell’educare oggi, in un tempo che chiede agli insegnanti e ai dirigenti di assumere fino in fondo la responsabilità – e il rischio – della relazione.

Incontro aperto al pubblico. La cittadinanza è invitata. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube del “Gino Strada”: https://www.youtube.com/@cpiabatginostrada