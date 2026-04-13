La Caritas diocesana di Andria insieme all’Ufficio Missionario Diocesano e alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù organizzano per mercoledì 15 aprile alle ore 19.30 un incontro con Suor Kathia Di Serio, missionaria comboniana e nostra concittadina, presso il Salone parrocchiale di Via Ponchielli (Parrocchia Sacro Cuore).

Suor Kathia vive la sua missione da diversi anni a Città del Messico incontrando e accogliendo in modo particolare i migranti che dal Sud America si spingono fino al Nord in cerca di futuro e di una prospettiva di una vita più degna.

Si fugge dalla povertà economica, dai disastri ambientali, dalla violenza per un futuro di lavoro dignitoso e umano, per una cura delle relazioni e sostegno familiare, per la edificazione di una società che unisce piuttosto che disperdere.

Ogni azione a favore degli ultimi è una azione di liberazione, una azione pasquale come dice papa Leone e come si è battuto papa Francesco.

È una opportunità ascoltare dalla viva voce di chi vive queste situazioni per far crescere il valore della condivisione, per non mostrarsi indifferenti, per sentire le sofefrenze di tanti uomini, donne e bambini, per invocare una società più giusta ed equa.

L’incontro è aperto a tutti e sia una occasione di formazione e di crescita della nostra sensibilità.