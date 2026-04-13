«Il risultato delle elezioni provinciali nella BAT conferma il radicamento e la crescita di Fratelli d’Italia sul territorio, all’interno di un centrodestra sempre più coeso e competitivo». Lo dichiara il deputato andriese di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera a margine delle elezioni provinciali della BAT di domenica.

«Rivolgo i miei più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro ai neo consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia eletti: Pasquale Di Trani e Bruna Glionna di Spinazzola, Marta Patruno di Trinitapoli e Michele Vitrani di Canosa. La loro elezione rappresenta un segnale chiaro della fiducia che amministratori locali e comunità continuano a riconoscere al nostro partito. Si tratta di un risultato che premia l’impegno costante di una classe dirigente seria, preparata e profondamente legata ai territori, capace di fare squadra e di dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con responsabilità e determinazione per rafforzare la propria presenza nelle istituzioni e contribuire allo sviluppo della nostra provincia».